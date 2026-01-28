Andrés Chadwick, primo de Piñera, se convierte en imputado en investigación secreta que genera gran expectación mediática

Andrés Chadwick, exministro del Interior y primo del expresidente Sebastián Piñera, ha sido confirmado como imputado en una investigación que se mantiene en total hermetismo.

La fiscal metropolitana Oriente, Lorena Parra, reveló en una entrevista con CNN Chile que la indagatoria en la que Chadwick está involucrado no está relacionada con los casos públicos conocidos, como Audio-Factop o Parque Capital. Esta investigación se encuentra bajo estricta reserva para no interferir en el desarrollo de las diligencias. Parra aclaró que Chadwick no figura como imputado en la arista de Parque Capital, que investiga presuntas presiones para acelerar permisos administrativos, ya que en el momento de los hechos no era funcionario público, condición necesaria para el tipo penal en cuestión.

La fiscal también destacó que existe al menos una causa adicional en la que Chadwick es investigado como imputado, aunque no proporcionó detalles sobre la naturaleza de esta indagatoria ni los hechos que la motivan. Hasta el momento, ni Chadwick ni su defensa han hecho declaraciones sobre esta “investigación secreta”, que ha cobrado relevancia en la agenda judicial de la semana.

Este desarrollo se produce semanas después de que la Fiscalía anunciara el cierre de la investigación principal del caso Factop, lo que precede a la presentación formal de acusaciones contra varios imputados en un entramado de corrupción que involucra a abogados y empresarios.