Enap reporta utilidades récord en 2025, duplicando ganancias y alcanzando el menor nivel de deuda en una década

La Empresa Nacional del Petróleo (Enap) ha presentado sus estados financieros correspondientes al 31 de diciembre de 2025, reportando resultados históricos que marcan cinco años consecutivos de utilidades. En este período, la estatal logró ganancias por un total de US$848 millones, lo que representa un incremento del 108% en comparación con los US$408 millones obtenidos en 2024.

Desde 2021 hasta 2025, Enap ha acumulado utilidades por US$2.537 millones, un notable aumento respecto al ciclo anterior de cinco años de utilidades, que abarcó de 2013 a 2017, donde la empresa alcanzó un total de US$668 millones. El EBITDA consolidado para 2025 fue de US$1.465 millones, un 37% superior a los US$1.066 millones del año anterior, superando el récord de US$1.414 millones establecido en 2023.

La compañía también destacó una reducción significativa de su deuda, que disminuyó en US$450 millones, cerrando 2025 con una deuda financiera total de US$3.103 millones en términos brutos. El gerente general de Enap, Julio Friedmann, comentó que la relación de deuda financiera neta a EBITDA se sitúa en 1,8 veces, lo que refleja una gestión financiera sólida.

En cuanto a las operaciones internacionales, Enap reportó resultados antes de impuestos de US$175 millones, principalmente generados en Egipto y Ecuador. Friedmann subrayó que “Enap ha demostrado en los últimos años que, con planificación y anticipación, es capaz de alcanzar resultados históricos”, destacando el incremento sostenido en la capacidad productiva y la gestión activa de costos como factores clave en este éxito.

Las cifras positivas de 2025 se atribuyen a un aumento en la venta de producción propia, impulsada por un cambio en el mix de ventas y la optimización de costos logísticos y financieros. Además, se registraron mejores márgenes internacionales de refinación promedio. Friedmann afirmó que “esto es reflejo de la combinación de una gestión eficiente; la ambición de mejorar nuestra operación, lo que nos ha permitido aumentar la producción de valiosos; y la adopción de buenas decisiones”.

Entre los hitos alcanzados por Enap en 2025, se destacan: