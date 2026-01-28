Petro advierte a migrantes colombianos: regresen de Chile, EE.UU. y Argentina o enfrentarán condiciones inhumanas

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, hizo un llamado a los migrantes colombianos en Estados Unidos, Chile y Argentina para que regresen a su país, advirtiendo sobre las difíciles condiciones que enfrentan en el extranjero. Durante una intervención pública en Bogotá, Petro afirmó que muchos de estos migrantes son tratados “como esclavos y perros perseguidos por las calles”.

El mandatario subrayó que la migración, que a menudo se presenta como una oportunidad de prosperidad, puede convertirse en un “error”. Según Petro, muchos colombianos que buscan mejores oportunidades laborales en el exterior terminan expuestos a condiciones de trabajo precarias que ponen en riesgo su salud y seguridad. “Uno se cae de un andamio, otro termina con los pulmones destruidos por químicos”, comentó, enfatizando la falta de garantías y protección para los migrantes.

Petro también hizo referencia a las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE), que han resultado en miles de detenciones y, en algunos casos, muertes en ciudades como Mineápolis. El presidente colombiano destacó que solo una minoría de los migrantes logra alcanzar estabilidad económica en el extranjero, mientras que muchos regresan “sin salud y sin patrimonio” tras años de empleo informal o en condiciones de alto riesgo.

Este llamado a la repatriación se produce en un contexto de tensiones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos. Petro se prepara para una reunión clave con el presidente estadounidense, Donald Trump, programada para el 3 de febrero. Este encuentro ha generado expectación en Colombia, donde se especula sobre los temas que podrían abordarse, como la lucha contra el narcotráfico y la situación en Venezuela.

Las relaciones entre ambos líderes han sido tensas, con Petro criticando las operaciones militares de EE.UU. contra el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental, que han dejado más de 110 fallecidos. Por su parte, Trump ha calificado a Petro como “líder del narcotráfico” y ha insinuado que podría ser el siguiente objetivo tras las acciones contra Nicolás Maduro.

En el ámbito interno, el avance de las negociaciones políticas en Colombia complica el inicio del gobierno de José Antonio Kast, quien enfrenta una oposición en la Cámara que podría limitar su capacidad de acción. La nueva normativa del gobierno de Kast busca abordar los riesgos y amenazas a la seguridad nacional, aunque ha generado controversia en torno a su implementación.