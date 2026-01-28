Banda de delincuentes asalta camión con $60 millones en Quilicura: Carabineros detiene a dos y recupera la carga

Carabineros detuvo a dos miembros de una banda que asaltó un camión con $60 millones en artículos deportivos en Quilicura.

La noche del pasado lunes, un camión que transportaba cerca de $60 millones en productos de la marca Decathlon fue asaltado en el sector de Los Maitenes, en Quilicura. Cuatro delincuentes, vestidos de negro y armados, interceptaron el vehículo, amenazaron al conductor y lo obligaron a descender. Posteriormente, lo retuvieron en su automóvil mientras se llevaban el camión, abandonando al conductor en la comuna de Estación Central.

El atraco se llevó a cabo en un momento en que el camión transitaba por la calle mencionada. Tras el asalto, los delincuentes trasladaron el camión a otro lugar en Estación Central, donde se presume que planeaban descargar la mercancía.

Gracias al sistema de rastreo GPS instalado en el camión, Carabineros pudo localizar el vehículo en la intersección de Veintiuno de Mayo con Ocho de Enero. Al llegar al lugar, los efectivos policiales sorprendieron a un grupo de personas que estaban descargando los artículos deportivos del camión. Al percatarse de la presencia de la policía, los involucrados intentaron huir, lo que llevó a Carabineros a iniciar una persecución.

Como resultado de esta acción, dos integrantes de la banda fueron detenidos y la carga fue recuperada en su totalidad. El fiscal Felipe Olivari, de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, confirmó que también se recuperó el camión, que se encontraba a pocas cuadras del lugar de la detención. Además, en la vivienda donde se realizó la captura, se encontraron tres inhibidores de señal, lo que sugiere que los delincuentes estaban preparados para evitar ser localizados.

Los detenidos serán presentados ante el tribunal para su control de detención y formalización de cargos en el transcurso del día.