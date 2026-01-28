Robo en Registro Civil de Longaví: delincuentes sustraen pasaportes y cédulas en audaz asalto nocturno

Detectives de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la PDI de Linares están llevando a cabo una investigación para esclarecer un robo ocurrido en el Servicio de Registro Civil e Identificación de Longaví, en la región del Maule.

Según los primeros informes, el robo se llevó a cabo en la madrugada, cuando individuos no identificados forzaron las puertas y ventanas traseras del edificio para ingresar. Durante su incursión, los delincuentes sustrajeron documentación sensible, incluyendo pasaportes y cédulas de identidad, aunque el número exacto de documentos robados aún no ha sido determinado.

El comisario Rodrigo Lara, quien lidera la unidad especializada, detalló el modus operandi de los delincuentes: “Forzaron accesos posteriores y enfocaron su acción en la sustracción de especies de alta sensibilidad”.

La Fiscalía Local de San Javier ha asignado la investigación a la BIRO de Linares, bajo la dirección del Ministerio Público. Para apoyar la indagatoria, el Laboratorio de Criminalística (LACRIM) de Talca ha sido convocado, y sus peritos han realizado fijaciones fotográficas y levantamiento de huellas dactilares en el lugar del robo, con el fin de recopilar evidencia que permita identificar a los responsables.

En este momento, los antecedentes recopilados están siendo procesados para su entrega a la Fiscalía, mientras que la investigación continúa con el objetivo de localizar a los autores del delito y determinar el posible uso ilícito de los documentos que fueron sustraídos.