América Latina en alerta por tormenta solar de clase X1.9 que podría afectar tecnología y comunicaciones en el hemisferio sur

Una potente llamarada solar de clase X1.9 está generando preocupación entre científicos y astrónomos, ya que se prevé que afecte severamente al planeta Tierra, especialmente en el hemisferio sur, donde el sur de Argentina será la región más impactada. Este fenómeno, considerado el episodio de actividad solar más intenso en los últimos 22 años, se produce en un momento en que el Sol alcanza su máximo ciclo de actividad.

Los expertos han señalado que, aunque esta tormenta geomagnética no representa un peligro directo para la salud de los seres humanos o los animales, existe una alta probabilidad de que cause interferencias en diversas tecnologías. Entre los sistemas que podrían verse afectados se encuentran las comunicaciones satelitales, los sistemas de navegación como el GPS, así como las operaciones aéreas y marítimas. Además, las infraestructuras eléctricas sensibles, como las torres de alta tensión y las líneas telefónicas, también podrían experimentar problemas.

La última tormenta solar de gran magnitud se registró en 2003, y desde entonces no se había observado una actividad de tal envergadura. Según información de Gizmodo, una tormenta solar se produce por una alteración intensa del campo magnético terrestre, resultado de la interacción entre el viento solar y la magnetosfera, que actúa como un escudo natural contra partículas energéticas. Cuando una eyección de masa coronal impacta directamente, se generan corrientes eléctricas inducidas que pueden propagarse tanto en el espacio como en la superficie terrestre.

A pesar de las preocupaciones, el fenómeno también traerá consigo la posibilidad de observar auroras boreales en diversas latitudes del planeta, tanto en el hemisferio norte como en el sur. Los especialistas continúan monitoreando la situación y advirtiendo sobre las posibles consecuencias que esta tormenta solar podría tener en las infraestructuras tecnológicas del hemisferio sur.