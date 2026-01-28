Edgardo Díaz reflexiona sobre su transición al fútbol infantil y su deseo de volver al profesionalismo en el relato

Edgardo Díaz, reconocido relator de fútbol infantil, comparte su experiencia en el fútbol formativo y su transición desde el profesionalismo.

En una reciente jornada del Torneo Liga Promoción en Algarrobo, Edgardo Díaz, quien ha ganado notoriedad como relator de fútbol infantil, destacó su nueva etapa en el relato de partidos de jóvenes. Díaz, exrelator del Canal del Fútbol (CDF), ha encontrado en esta faceta una forma de reconectar con la esencia del deporte, tras su salida del ámbito profesional.

En una conversación sobre su cambio de carrera, Díaz explicó que su salida del CDF no estuvo relacionada con su estilo de relato, sino con diferencias en los objetivos que ambos tenían. “Mi salida no se debió a mi forma de relatar. Simplemente teníamos objetivos distintos. Yo formé una empresa audiovisual, un medio de comunicación donde transmitimos distintos tipos de programas, y eso es lo que me ha llenado durante este último año de independencia”, comentó.

Su llegada al fútbol infantil fue facilitada por un convenio con la productora Haciendo Amigos, lo que le ha permitido disfrutar de la evolución de los jóvenes talentos. “Ha sido más que un reencanto. Me hace muy feliz ver cómo los niños crecen semana a semana y ser parte de este proyecto. Relatar a los jóvenes me llena de alegría en lo personal”, añadió Díaz.

Respecto a la posibilidad de regresar al relato de fútbol profesional, Díaz se mostró abierto a esa opción, afirmando: “Mis objetivos siempre van a estar abiertos para volver a relatar fútbol adulto, sobre todo en el profesional, que admiro y quiero mucho”. Sin embargo, también expresó su satisfacción con su trabajo actual y las actividades de su empresa, Touch TV. “A veces extraño relatar Primera División, ya que creo que soy una voz autorizada para hacerlo. Pero hoy también estoy feliz con este trabajo y con las actividades de mi empresa. Las puertas siempre van a estar abiertas para regresar”, concluyó.

La conversación tuvo lugar tras el partido en el que Aguas Marinas, categoría 2008, logró una contundente victoria de 6-0 sobre Carlos Rodríguez de Puerto Natales, en el marco de una nueva jornada del torneo.