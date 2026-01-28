Impactante despido de figuras clave en TVN genera incertidumbre en el equipo del Buenos Días a Todos y alarma en el canal

Durante una reciente transmisión del programa matutino “Buenos días a todos” de Televisión Nacional de Chile, se revelaron despidos significativos dentro del canal, lo que ha generado inquietud entre los empleados. La noticia fue anunciada por Luis Sandoval, quien interrumpió a su compañero Sergio Rojas justo antes de que este último se dirigiera a grabar un enlace desde el exterior. Sandoval, aludiendo a una fuente, insinuó que había información sobre despidos inminentes, lo que llevó a Rojas a dar su apoyo para que se compartiera la noticia.

Al regresar de los comerciales, Sandoval confirmó que se habían producido despidos de figuras clave en el canal, comenzando por Jessica Cerda, la editora periodística del programa, quien fue despedida y dejó al equipo sin una editora. Además, se mencionó el despido de Mario Medel, productor del nuevo programa “Alerta”, quien era considerado un miembro histórico del equipo de producción del matinal. La salida de ambos ha sorprendido al equipo de “Buenos días a todos”, conducido por Monserrat Álvarez y Eduardo Fuentes, generando un ambiente de incertidumbre entre los trabajadores del canal.

La situación en Televisión Nacional de Chile es preocupante, ya que los empleados están inquietos por la posibilidad de que estos despidos sean parte de una reestructuración más amplia. Según fuentes internas, existe temor de que se produzcan más desvinculaciones masivas, dado que el canal enfrenta dificultades económicas. Esta ola de despidos se suma a la reciente salida de Jon Reyes, panelista de espectáculos de “El Mediodía”, y la desvinculación del director Javier Puentes en noviembre, lo que indica una tendencia preocupante en la gestión del canal.

Los despidos han dejado a muchos en el canal preguntándose sobre el futuro de sus empleos y la dirección que tomará la programación en un contexto de crisis económica.