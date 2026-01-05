Senado aprueba poner en tabla la votación de la Ley de Eutanasia, crucial decisión se tomará este martes en la Sala

Este lunes, el Senado chileno dio un paso significativo hacia la votación de la Ley de Eutanasia, programada para este martes en la Sala, tras la aprobación por un solo voto en el comité parlamentario.

La iniciativa, que ha sido objeto de debate desde hace tiempo, recibió un impulso tras la urgencia de discusión inmediata solicitada por el Ejecutivo en diciembre del año pasado. Sin embargo, hasta ahora no se habían concretado avances significativos en su tramitación. La Ley de Eutanasia ha estado en condiciones de ser votada en general, habiendo sido aprobada previamente por la Comisión de Salud del Senado con un resultado de tres votos a favor y dos en contra.

El proyecto se encuentra en la agenda del Senado como el segundo punto a tratar en la sesión de este martes. Si se logra la aprobación, el texto regresará a la Comisión de Salud para su discusión en particular. En caso de que la ley sea rechazada, dado que ya cuenta con la aprobación de la Cámara de Diputados, el proyecto se trasladaría a una Comisión Mixta para su análisis.

Es importante señalar que hasta el momento no se ha abordado el contenido central de la ley, ni se han presentado las indicaciones del Gobierno, las cuales solo pueden ser introducidas una vez que el proyecto regrese a la Comisión de Salud. La discusión sobre la Ley de Eutanasia es un tema de gran relevancia en la sociedad chilena, y su avance en el Senado podría marcar un hito en la legislación sobre derechos y autonomía personal en el país.