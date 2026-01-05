Presidente Gabriel Boric felicita a estudiantes destacados de la PAES y los invita a desayuno en La Moneda

El presidente de Chile, Gabriel Boric, realizó una serie de llamadas telefónicas a los estudiantes que obtuvieron los más altos puntajes en la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) 2026, en un gesto de reconocimiento y celebración de sus logros.

Durante la tarde del domingo, Boric se comunicó con los jóvenes destacados, extendiéndoles una invitación para asistir a un desayuno presidencial programado para hoy lunes a las 11:00 horas en La Moneda. Esta iniciativa, que busca fomentar el apoyo a la educación y el mérito académico, fue acompañada por el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, quien también participó en las llamadas y en la invitación a los estudiantes.

El momento fue documentado en un video compartido en Instagram, donde se puede ver a Boric y a Cataldo elogiando a los jóvenes por sus logros académicos. En una de las llamadas, el presidente felicitó a una estudiante que alcanzó el puntaje más alto, diciéndole: “¿Cómo estás? Hablas con Gabriel Boric. ¿Sospechas por qué te llamo o no? Te llamo para felicitarte, para decirte que eres seca, que te fue muy bien en la PAES”.

Boric también utilizó su cuenta de Instagram para expresar su orgullo por los estudiantes, afirmando que su éxito representa una contribución al país. “Mis felicitaciones a todos quienes alcanzaron los resultados que esperaban. Estoy seguro que aportarán al país desde lo que su corazón los impulse estudiar. Mi reconocimiento y cariño también para quienes no les fue como esperaban y seguirán buscando oportunidades para su futuro. Sepan que su historia recién comienza”, comentó el presidente.

En el contexto de la PAES, las postulaciones a las universidades comenzaron hoy, 5 de enero, a las 09:00 horas y se extenderán hasta las 13:00 horas del jueves 8 de enero. Los resultados de las postulaciones serán entregados por las universidades el lunes 19 de enero de 2026, y el proceso de matrículas comenzará al día siguiente, el martes 20. Este proceso de matrícula se dividirá en dos periodos: el primero del 20 al 22 de enero y el segundo del 23 al 29 de enero de 2026.

