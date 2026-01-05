Carmen Tuitera y Guillermo Maripán en el ojo del huracán: revelan chats que desnudan su relación y tensiones

Un usuario de la red social X ha revelado conversaciones entre la influencer Carmen Tuitera y el futbolista Guillermo Maripán, en el contexto de una demanda que la creadora de contenido ha interpuesto contra el deportista por la supuesta difusión de material íntimo sin su consentimiento.

La información fue compartida por una persona identificada como Alice, quien publicó en un tuit que la acción judicial era de carácter público y proporcionó detalles para que otros pudieran acceder a ella. Además, Alice mostró una serie de pantallazos que, según se indica, fueron presentados como prueba por el equipo legal de Maripán.

Los mensajes revelados muestran una dinámica compleja entre Tuitera y Maripán, donde ella expresa su descontento por la falta de atención que ha recibido. En uno de los mensajes, Carmen le dice: “Quiero que sepas que sí eres importante”, y le pide que “deje de alejarme”. Sin embargo, también hay mensajes más confrontativos, donde Tuitera manifiesta su frustración: “No me gusta que me agarren pal webeo” y “te haces que la tóxica soy yo”.

Uno de los pantallazos que ha generado mayor interés es aquel en el que Maripán menciona el escaso tiempo que han pasado juntos, señalando: “Nos vimos una vez y te di un beso, y parece que llevamos 5 años de relación”. A lo que Carmen responde: “Menos mal no nos vimos, menos mal fue una vez. No te quiero ver nunca más”.

Este intercambio de mensajes se produce en un momento delicado para ambos, ya que la demanda de Carmen Tuitera ha puesto en el centro de la atención mediática su relación con el futbolista, así como las implicaciones legales que esta situación conlleva. La influencer, conocida por su presencia en redes sociales, ha estado en el ojo público no solo por su carrera, sino también por sus relaciones personales y las controversias que estas generan.