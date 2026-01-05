Intenso enfrentamiento en redes entre Espinoza y Olivares: acusaciones de mediocridad y chanta marcan la discusión política

Un nuevo enfrentamiento en redes sociales ha surgido entre parlamentarios chilenos, esta vez entre el senador Fidel Espinoza del Partido Socialista y el diputado electo Javier Olivares del Partido de la Gente. El desencadenante de esta controversia fue una entrevista que Olivares ofreció a BioBioChile, en la que se refirió al presidente Gabriel Boric como “payasito”.

En respuesta a los comentarios de Olivares, el senador Espinoza utilizó su cuenta en la red social X, anteriormente conocida como Twitter, para criticar al diputado electo. Espinoza expresó: “Este diputado cree que con su actuar lleno de descalificaciones a todo aquel que no piense como él; les aseguro al par de meses se va a tener que estar tragando su soberbia y arrogancia. No puede tratar así a un Presidente. Moralmente de baja calaña”.

La respuesta de Olivares no se hizo esperar y fue más extensa. En su mensaje, le dijo a Espinoza: “Hola Fidel, póngase a trabajar. Es patético que una persona a su edad se preocupe de pequeñeces. Déjanos eso a los inexpertos, a los que no somos de su ‘casta’, y hemos logrado surgir desde el mundo privado”.

Olivares continuó su crítica, recordando episodios pasados de Espinoza, como su defensa a su colega Pardow durante una Acusación Constitucional y sus comentarios despectivos hacia otros parlamentarios. “No lo vi tuiteando cuando cobardemente salvó a su amigo Pardow de la Acusación Constitucional, ni tampoco cuando, siendo senador, se refirió de ‘imbécil’ a su colega, el diputado Winter”, señaló.

El diputado electo también cuestionó la transparencia de Espinoza en sus negocios y su compromiso con su distrito, afirmando: “Usted será respetado, tal vez, cuando transparente sus negocios en el Sur, pague sus impuestos territoriales, arregle la querella que le puso Puma y Adidas por ingresar ropa falsificada al país, y cuando realmente se preocupe de lo relevante en su abandonada zona”.

Olivares concluyó su mensaje con una dura crítica a la trayectoria de Espinoza, describiéndolo como un “chanta” y un “Senador mediocre” que ha vivido del Estado durante años.

Este intercambio de palabras refleja la creciente tensión entre los diferentes sectores políticos en Chile, en un contexto donde las redes sociales se han convertido en un campo de batalla para las disputas políticas.