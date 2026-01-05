Fiscal Pastén alerta sobre hallazgo de arma en Santiago 1 y el aumento de violencia intracarcelaria en Chile

El fiscal regional metropolitano Occidente, Marcos Pastén, ha informado sobre el descubrimiento de un arma de fuego en el interior de la cárcel Santiago 1, en el contexto de un creciente fenómeno criminal intracarcelario. Esta revelación se produce a pocos días de la formalización de más de 70 personas, entre ellas 42 gendarmes, por su supuesta participación en una red de corrupción carcelaria.

El 12.º Juzgado de Garantía de Santiago ha determinado que de los 71 formalizados, 64 deberán cumplir prisión preventiva, lo que incluye a los gendarmes acusados tras una investigación conjunta de la Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía Occidente. Esta red de corrupción operaba en las cárceles de San Miguel y Santiago 1, lo que ha llevado a un aumento de la violencia y la inseguridad en estos recintos.

Pastén, quien ha estado al frente de investigaciones sobre delitos en recintos penitenciarios durante el último año y medio, declaró a El Mercurio que la situación ha empeorado desde 2020, en parte debido a la llegada de organizaciones criminales extranjeras como el Tren de Aragua. Además, mencionó que la población penal se ha vuelto más joven y menos receptiva a la autoridad, lo que ha contribuido a un incremento en la violencia.

El fiscal enfatizó que la falta de control en las cárceles podría llevar a que estos lugares se conviertan en espacios propicios para la comisión de delitos. “Si el Estado no tiene control de las cárceles, difícilmente podrá tener control de otros territorios”, afirmó Pastén.

En relación al hallazgo del arma, el fiscal indicó que se encontró en el patio de Santiago 1, un lugar que debería ser seguro. “Son hechos que no debieran ocurrir”, subrayó. Este descubrimiento forma parte de una investigación paralela a la Operación Apocalipsis, que busca abordar la problemática de la seguridad en los penales.

Pastén también mencionó que, aunque la situación de ingreso de armamento no es masiva, el hallazgo de municiones a través de métodos como los “pelotazos” indica que hay intentos coordinados para introducir armas en el penal, lo que hace que la investigación sea aún más relevante.

En un contexto relacionado, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, anunció que este lunes se presentará un proyecto de reforma que cambiará la dependencia de Gendarmería al Ministerio de Seguridad Pública, mientras que las labores de reinserción social quedarán a cargo del Ministerio de Justicia. Gajardo destacó que la discusión comenzará en la Comisión de Constitución, donde se han realizado reuniones previas con diputados de ambos sectores para abordar los aspectos de esta reforma, considerada urgente y necesaria para el país.