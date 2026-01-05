Festival de Viña 2026 revela su emocionante lista de humoristas: fechas, horarios y sorpresas para el público

El Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026 ha revelado oficialmente a los comediantes que se presentarán en su escenario, confirmando a seis destacados humoristas que prometen hacer reír al público.

La organización del festival, compuesta por Megamedia y Bizarro Live Entertainment, ha diseñado una parrilla que combina a reconocidos comediantes chilenos, nuevos talentos del Stand Up y ganadores de programas de talentos, con el objetivo de mantener la alta sintonía que caracteriza este segmento del evento.

La apertura del bloque humorístico se llevará a cabo el domingo 22 de febrero y estará a cargo de Stefan Kramer, un reconocido imitador chileno que regresa a la Quinta Vergara por cuarta vez, habiendo participado anteriormente en 2008, 2018 y 2020. En esta ocasión, Kramer se presenta en un momento de plena madurez artística, lo que genera expectativas entre los asistentes.

El lunes 23 de febrero, el humorista Rodrigo Villegas tomará el escenario. Villegas, quien ha cosechado éxitos en sus presentaciones anteriores en 2017 y 2023, regresará con su característico humor de observación y carisma, buscando nuevamente conectar con el público.

El festival, que se ha consolidado como uno de los eventos más importantes de la música y el humor en Latinoamérica, se llevará a cabo en la ciudad de Viña del Mar, Chile, y se espera que atraiga a miles de espectadores tanto en el recinto como a través de la transmisión televisiva.