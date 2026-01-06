Colo Colo en crisis: Alan Saldivia podría entrar en rebeldía para forzar su salida al Vasco da Gama

Colo Colo se prepara para iniciar su pretemporada tras los chequeos médicos de sus jugadores, mientras se intensifican las negociaciones por refuerzos y salidas.

El plantel de Colo Colo ha completado con éxito los chequeos médicos este fin de semana, lo que les permite estar listos para comenzar la pretemporada. A través de sus redes sociales, el club compartió imágenes de los jugadores que asistieron a la clínica, incluyendo a aquellos que regresan de préstamos, los que se pensaban fuera del equipo y los nuevos fichajes. Este lunes, el equipo se reunirá en el Estadio Monumental bajo la dirección de Fernando Ortiz.

En paralelo, en las oficinas de Blanco y Negro, los directivos continúan trabajando en la incorporación de nuevos refuerzos y en la venta de algunos jugadores. Uno de los nombres que ha estado en la lista de transferibles es el defensor uruguayo Alan Saldivia. Su posible salida ha generado gran expectación, ya que en mercados anteriores se mencionaron ofertas significativas, pero hasta ahora sigue siendo parte del plantel albo.

Recientemente, se ha conocido que Saldivia tiene una oferta concreta para unirse a Vasco da Gama, un club brasileño que lo ha seguido desde hace tiempo. Sin embargo, las negociaciones han tomado un giro inesperado. Según información de ADN Deportes, Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, rechazó una segunda oferta de Vasco da Gama, lo que ha llevado al jugador a considerar entrar en rebeldía para forzar su salida del club.

El medio citado indica que Mosa había estado dispuesto a permitir que Saldivia se marchara en un préstamo con obligación de compra, pero cambió de opinión en el último momento. Durante esta ventana de transferencias, los directivos de Colo Colo han estado en conversaciones con el equipo brasileño, buscando una venta directa en lugar de un préstamo. Vasco da Gama había presentado una segunda propuesta de aproximadamente 1.1 millones de dólares por el 50% del pase del jugador, lo que había despertado el interés de la directiva de Colo Colo. Sin embargo, Mosa modificó nuevamente los términos del traspaso sin consultar al directorio de Blanco y Negro, lo que ha llevado a Saldivia a considerar no presentarse a la pretemporada programada para este lunes en el Estadio Monumental.