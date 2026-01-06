Colo Colo se prepara para reforzar su defensa con el fichaje del argentino Óscar Salomón tras la salida de Saldivia

Alan Saldivia se unirá a Vasco da Gama tras un acuerdo con Colo Colo, que incluye un préstamo y opción de compra.

El defensa chileno Alan Saldivia ha llegado a un acuerdo con el club brasileño Vasco da Gama, tras varias negociaciones que se extendieron por días. A pesar de las discrepancias iniciales sobre el porcentaje de los derechos económicos, las partes lograron acercar posturas, según informó el periodista Edson Figueroa. La última propuesta de Vasco da Gama fue aceptada por Colo Colo, y se espera que el acuerdo se formalice en la próxima reunión de los directores de Blanco y Negro, programada para el miércoles.

El acuerdo contempla un préstamo con una opción de compra fijada en 1,8 millones de dólares por el 70% del pase del jugador. Con la salida de Saldivia, Colo Colo se enfrenta a la necesidad de reforzar su defensa, ya que previamente se despidió de otros dos defensores, Emiliano Amor y Sebastián Vegas. Actualmente, el equipo solo cuenta con Jonathan Villagra y el recién llegado Joaquín Sosa para cubrir la línea defensiva.

En este contexto, el club chileno ya tiene en la mira a un posible reemplazo: el argentino Óscar Salomón, de 26 años, cuyo pase pertenece a Boca Juniors. Salomón ha jugado las últimas dos temporadas en Platense, donde se destacó como una pieza clave en la defensa, contribuyendo al título del Apertura 2025. El pasado fin de semana, Platense anunció la separación de caminos con el defensor, lo que podría facilitar su fichaje por Colo Colo.

Durante su último año en Platense, Salomón disputó 38 partidos, anotando un gol y brindando una asistencia, y solo se perdió un encuentro debido a una lesión muscular. Su trayectoria incluye pasos por otros clubes como Central Córdoba, Tigre y Montevideo City Torque, lo que lo convierte en un candidato atractivo para reforzar la defensa del “Cacique”.