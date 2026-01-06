Guarequena Gutiérrez advierte sobre la necesidad de estabilidad en Venezuela antes de un retorno masivo de migrantes

Guarequena Gutiérrez, ex embajadora de Juan Guaidó en Chile, abordó la transición política que enfrenta Venezuela, destacando que “habrán injusticias que hay que tragarse para hacer un paso a la redemocratización del país”. En una entrevista con radio Universo, Gutiérrez se refirió a la reciente operación militar que resultó en la caída de Nicolás Maduro y su impacto en los venezolanos que residen en el extranjero.

Gutiérrez enfatizó que, a pesar de la caída de Maduro, no se anticipa un retorno masivo de venezolanos a su país en el corto plazo. “En este momento no va a comenzar el éxodo de retorno. Hay que esperar una estabilidad en Venezuela”, afirmó. Además, calificó como “pragmatismo político” la postura de Donald Trump, quien se ha centrado en la caída de Maduro, pero no del régimen que actualmente lidera Delcy Rodríguez.

La ex embajadora también expresó su opinión sobre la falta de liderazgo de los actuales dirigentes opositores, señalando que “evidentemente en este momento tanto el presidente electo como María Corina Machado no son las personas con el peso necesario para hablarle a la fuerza nacional venezolana ni a los grupos armados al margen de la ley”. Aunque no reconoce a Delcy Rodríguez como presidenta interina, Gutiérrez considera que ella es quien podría desmantelar el aparato represor que ha existido en Venezuela durante 26 años.

En relación a las declaraciones de Trump sobre la prolongación de la transición en Venezuela, que podría extenderse por cerca de una década, Gutiérrez sugirió que Edmundo González Urrutia y María Corina Machado deberían liderar la reconstrucción del país tras el desmantelamiento del régimen. “Esperamos que los tiempos sean los menos posibles, sabemos que las transiciones son difíciles y que también hay algunas injusticias que a veces hay que tragarse para hacer un paso a la redemocratización del país”, concluyó.

La situación política en Venezuela ha generado un debate amplio sobre la responsabilidad de la izquierda latinoamericana, que, según algunos críticos, ha minimizado o defendido la dictadura de Maduro, lo que ha llevado a un sufrimiento significativo entre la población. En el contexto internacional, el canciller chileno, Alberto van Klaveren, confirmó cambios en la comisión de Relaciones Exteriores del Senado, mientras que el fiscal del caso, Héctor Barros, mencionó la posibilidad de solicitar la declaración de Maduro por el crimen de Ronald Ojeda. La crisis en Venezuela también ha suscitado preocupaciones sobre el impacto de la expansión del crudo en la crisis climática global.