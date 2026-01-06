Camila Vallejo advierte sobre intervención de EEUU en Venezuela y el riesgo de perder recursos estratégicos en América Latina

La ministra vocera de Gobierno de Chile, Camila Vallejo, advirtió sobre los riesgos que enfrentan los recursos naturales del país, como el litio y el cobre, tras las recientes amenazas del expresidente estadounidense Donald Trump. Vallejo expresó que la intervención de Estados Unidos en Venezuela pone en peligro la soberanía de América Latina, afirmando que “nadie, ningún país, puede intervenir o atacar militarmente a otro, salvo cuando se trata de una legítima defensa”.

Durante una conferencia de prensa, Vallejo subrayó que el ataque militar de Estados Unidos en territorio venezolano vulnera el derecho internacional, y reafirmó que esta será la postura del Gobierno chileno hasta el final de su mandato. “Le guste a quien le guste”, enfatizó. La ministra también lamentó la situación actual en Venezuela, señalando que el país ya había perdido su democracia y ahora podría perder su petróleo, lo que considera grave para toda la región.

Vallejo hizo hincapié en la necesidad de condenar acciones que intentan imponer la “ley del más fuerte” y pasar por encima de las convenciones internacionales. En este contexto, mencionó las advertencias de Trump a otros países de América Latina, incluyendo Colombia, Cuba, México y Groenlandia, sugiriendo que la amenaza podría extenderse a otros recursos estratégicos como el cobre y el litio. “Nos lo están diciendo abierta y directamente, no lo estamos inventando”, afirmó.

La ministra concluyó su intervención señalando que la percepción de Estados Unidos sobre América Latina como su “patio trasero” es preocupante y requiere una respuesta clara de los países de la región. En otro ámbito, el canciller chileno, Alberto van Klaveren, confirmó la salida de Pakarati de la comisión de Relaciones Exteriores del Senado, mientras que el fiscal del caso, Héctor Barros, mencionó la posibilidad de solicitar la declaración de Nicolás Maduro en relación al crimen de Ronald Ojeda.

La situación en Venezuela y la intervención de Estados Unidos han generado un debate sobre la responsabilidad política de la izquierda latinoamericana, que, según algunos críticos, ha relativizado o defendido dictaduras en la región. Además, se ha señalado que la expansión del crudo en Venezuela podría agravar la crisis climática global. Recientemente, se realizó una encuesta que abordó la percepción de chilenos y migrantes venezolanos sobre la operación de Estados Unidos y las expectativas sobre el futuro de Venezuela, en un contexto donde el Ejecutivo chileno ha decidido insistir en la controvertida ley de “amarre”.