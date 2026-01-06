¡Descubre tu futuro académico! Asiste a la 22° Feria de Postulación y Matrícula y toma decisiones informadas sobre tu educación

La 22° Feria de Postulación y Matrícula se inauguró hoy, 5 de enero, en Chile, tras la publicación de los resultados de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES). Este evento, considerado el más relevante en orientación académica del país, se llevará a cabo durante dos días, hasta el 6 de enero, y tiene como objetivo ser un punto de encuentro para que los jóvenes resuelvan sus dudas y tomen decisiones informadas sobre su futuro educativo.

La inauguración oficial contó con la participación de Camila Rubio Araya, directora nacional de Junaeb, y Ricardo Carrasco, director de la feria. Carrasco destacó la importancia de la feria al reunir en un solo lugar a universidades, Centros de Formación Técnica (CFT), Institutos Profesionales (IP), institutos de idiomas y preuniversitarios, lo que permite a los postulantes tener una visión completa de las opciones de educación superior disponibles en Chile. “La feria reúne a los tres formatos de la educación superior: como Centros de Formación Técnica, Institutos Profesionales y Universidades. Además de opciones como preuniversitarios y también, hoy día, instituciones de idiomas”, afirmó Carrasco.

Este año, la feria también se enfoca en la adaptación a las nuevas tendencias tecnológicas en el ámbito educativo. Carrasco mencionó que, además de las carreras tradicionales, se está poniendo un énfasis especial en la Inteligencia Artificial y su impacto en la educación. “Hoy día la IA está prácticamente metida muy fuerte en muchos sectores, pero también muy fuerte en el ámbito de la educación. Yo creo que es un elemento muy atractivo para los jóvenes, de tal manera que puedan ver y evaluar todas las opciones que ofrecen las diferentes instituciones”, agregó.

La Junaeb, presente en la feria, ofrece un espacio dedicado a orientar a los estudiantes sobre becas y beneficios estatales, lo que es fundamental en este proceso de postulación. Carrasco hizo un llamado a las familias para que acompañen a los jóvenes en esta importante decisión, resaltando que la feria ha sido caracterizada por una alta afluencia de público, incluyendo a padres e hijos. “Queremos invitarlos a que asistan a la feria. No pierdan esta oportunidad. Lo importante es venir aquí muy bien acompañado, principalmente de la familia porque en muchos casos ayudan a tomar la decisión”, concluyó.

La feria se lleva a cabo en dos sedes: la Estación Mapocho en Santiago y SurActivo en Concepción, y cuenta con la participación de más de 60 establecimientos educativos que ofrecen diversas alternativas y beneficios para los asistentes.