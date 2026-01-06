Ranking PAES 2026: Los colegios más destacados de Chile y sus impresionantes puntajes en la prueba de acceso

Este lunes se dieron a conocer los resultados de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) Regular en Chile, una evaluación crucial para el ingreso a universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica en el país. Además, se publicó el ranking de los colegios con mejor desempeño en esta prueba, información que resulta fundamental para las familias que buscan instituciones educativas de alto rendimiento.

Según el ranking elaborado por La Tercera, el Cambridge College, ubicado en Providencia, se posicionó en el primer lugar con un puntaje promedio de 893. Le siguen en la lista el Colegio Cordillera y La Girouette, ambos situados en Las Condes, con puntajes de 889 y 872, respectivamente. El listado completo de los diez mejores colegios, todos de carácter particular pagado, es el siguiente:

Cambridge College ( Providencia ): 893

( ): Cordillera ( Las Condes ): 889

( ): La Girouette ( Las Condes ): 872

( ): Tabancura ( Vitacura ): 870

( ): Huinganal ( Lo Barnechea ): 869

( ): Instituto Hebreo ( Lo Barnechea ): 865

( ): Francisco Encina ( Ñuñoa ): 863

( ): Los Andes ( Vitacura ): 862

( ): Pinares ( Chiguayante ): 860

( ): The Grange (La Reina): 856

Los resultados de la PAES están disponibles para los estudiantes en el sitio web del Ministerio de Educación (Mineduc) y en el portal oficial del DEMRE. Para acceder a sus puntajes, los estudiantes deben ingresar con su usuario y contraseña de la cuenta DEMRE.