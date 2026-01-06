Nicolás Maduro se declara inocente y prisionero de guerra tras su captura en Estados Unidos, asegura que sigue siendo presidente

Nicolás Maduro se declaró “inocente” ante la justicia de Estados Unidos tras su captura en Caracas el pasado sábado.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, compareció este lunes ante un tribunal estadounidense, donde se declaró “inocente” de los cargos que se le imputan. Durante su declaración, Maduro afirmó: “Soy inocente, no soy culpable de nada de lo que se ha mencionado aquí, soy un hombre decente”. Además, subrayó su posición como presidente de Venezuela, indicando: “Aún soy el presidente de mi país”. En un giro dramático, Maduro se describió a sí mismo como “un prisionero de guerra”.

Su esposa, Cilia Flores, quien también fue detenida, se unió a su declaración de inocencia, afirmando: “Soy la primera dama de la República de Venezuela”, según reportes de la cadena CNN.

La captura de Maduro y Flores se produjo en el marco de una operación militar ordenada por el expresidente Donald Trump. Ambos fueron trasladados a Nueva York, donde fueron esposados de manos y tobillos para ser presentados ante un juez federal que les comunicó los cargos en su contra.

Los delitos que enfrentan incluyen conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, así como posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos dirigidos contra Estados Unidos. Tras la lectura de los cargos, el juez estableció una nueva audiencia para el 17 de marzo a las 11:00 de la mañana. Hasta esa fecha, Maduro y su esposa permanecerán bajo custodia en territorio estadounidense.