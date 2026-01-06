Nike Tech: el buzo de Nicolás Maduro que se volvió viral y desató una ola de memes en redes sociales

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron detenidos el 3 de enero en Caracas por fuerzas estadounidenses en el marco de la operación Determinación Absoluta, enfrentando acusaciones de conspiración para el narcoterrorismo y otros delitos relacionados con el tráfico de drogas y armas.

La captura de Maduro ha generado un gran revuelo en las redes sociales, especialmente tras la publicación de una imagen por parte del expresidente Donald Trump, donde se observa al líder venezolano esposado y con los ojos vendados. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención es el atuendo que llevaba puesto en ese momento: un buzo gris de la línea Nike Tech, cuyo precio en Chile es de aproximadamente 122.990 pesos chilenos, mientras que el pantalón tiene un costo de 99.990 pesos.

La imagen de Maduro ha desatado una ola de memes en internet, donde los usuarios han realizado comparaciones humorísticas, incluso utilizando inteligencia artificial para crear contenido en el que se le ve como un DJ junto al famoso productor argentino Bizarrap. Las búsquedas en Google relacionadas con ‘Nike Tech’ y ‘chaqueta Nike Tech’ también han aumentado significativamente desde la difusión de la fotografía.

En Venezuela, la reacción ha sido de indignación, ya que muchos ciudadanos han vivido en condiciones de precariedad durante el mandato de Maduro. El costo del conjunto que llevaba puesto el mandatario en moneda venezolana es de 78.162,45 bolívares, lo que contrasta con la difícil situación económica que enfrenta la población.

Además de la imagen de Maduro, el gobierno de Estados Unidos ha compartido otras fotografías del mandatario, en las que se le puede ver con diferentes atuendos, lo que ha contribuido a la atención mediática en torno a su arresto.