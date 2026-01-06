Barry Pollack, abogado de Assange, asume defensa de Maduro en caso de narcoterrorismo en Nueva York

El abogado de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, se declaró inocente de narcoterrorismo en un tribunal de Nueva York.

Este lunes, Barry Pollack, un reconocido abogado con experiencia en casos de alto perfil, se presentó en el tribunal del Distrito Sur de Nueva York para defender a Maduro, quien fue capturado el 3 de enero en Caracas y trasladado a Estados Unidos. Durante la audiencia, Pollack afirmó que no solicitará la libertad bajo fianza en este momento, pero cuestionó la legalidad de la “abducción militar” de su cliente, argumentando que Maduro, como jefe de un Estado soberano, tiene derecho a los privilegios de su cargo.

Pollack es conocido por su defensa de Julian Assange en el caso de Wikileaks, donde logró un acuerdo de culpabilidad que resultó en la liberación de Assange. Además, ha tenido éxito en otros casos notables, como la exoneración de un antiguo ejecutivo de Enron tras el escándalo de fraude y la defensa de Martin Tankleff, quien fue erróneamente acusado de asesinar a sus padres a los 17 años. Con más de 30 años de experiencia, Pollack ha ocupado el cargo de presidente de la Asociación Nacional de Abogados Penales Defensores y se especializa en delitos financieros, corrupción y seguridad nacional, así como en casos civiles relacionados con el crimen organizado.

Por otro lado, Cilia Flores, esposa de Maduro y acusada de colaborar en los delitos imputados a su esposo, contará con un abogado diferente, Mark Donnelly. Donnelly es cofundador de la firma Parker Sanchez & Donnelly y tiene una trayectoria de 12 años en el Departamento de Justicia, además de haber sido fiscal en un condado de Houston durante ocho años. Recientemente, trabajó en la investigación y juicio político del fiscal general de Texas, Ken Paxton, quien fue exonerado de acusaciones de soborno y abuso de poder en 2023, aunque las investigaciones federales continúan.