¿Cuándo es el momento ideal para desarmar el árbol de Navidad y qué tradiciones lo rodean en cada familia?

El árbol de Navidad, símbolo de festividad y unión familiar, se arma el 8 de diciembre, coincidiendo con la celebración de la Inmaculada Concepción.

La tradición de armar el árbol de Navidad está cargada de simbolismo y combina elementos religiosos, culturales y folklóricos. En la actualidad, este ritual se ha convertido en una actividad familiar que se celebra con entusiasmo, donde adornar el árbol con luces intermitentes, bolas de colores y estrellas fomenta la creatividad y la alegría entre los miembros del hogar.

El 8 de diciembre es la fecha en que muchas familias, especialmente en América Latina y Europa, instalan su árbol, ya que coincide con la festividad católica de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Esta celebración, que conmemora el dogma proclamado por el Papa Pío IX en 1854, marca un momento importante en el calendario litúrgico, simbolizando la preparación espiritual para la llegada de Jesús en Navidad.

Aunque la fecha de armado es bastante clara, la pregunta sobre cuándo desarmar el árbol de Navidad es más flexible. No existe una norma estricta al respecto, y muchas familias optan por dejar el árbol montado hasta su regreso de las vacaciones de enero. Sin embargo, el 7 de enero es comúnmente aceptado como el día para desarmar el árbol, marcando el final de la temporada navideña.

En Santiago, se prevé un leve descenso en las temperaturas, lo que podría influir en las celebraciones navideñas y en la forma en que las familias disfrutan de esta tradición.