José Antonio Kast es oficialmente proclamado Presidente Electo tras obtener un histórico 58,16% de los votos en elecciones

El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) proclamó este lunes a José Antonio Kast como Presidente Electo de Chile, tras obtener el 58,16% de los votos en la segunda vuelta electoral del 14 de diciembre, lo que equivale a 7,2 millones de sufragios. Este resultado marca un hito, ya que representa el porcentaje más alto de votos desde 1989 y el mayor número de sufragios para un candidato presidencial en la historia del país.

La ceremonia de proclamación se llevó a cabo en la sede del Tricel en Santiago, comenzando poco después de las 12:00 horas. Durante el evento, los miembros del tribunal firmaron el acta que oficializa la elección de Kast, y la secretaria relatora, Carmen Gloria Valladares, autorizó el documento correspondiente.

Con esta proclamación, José Antonio Kast se prepara para asumir la presidencia en la ceremonia de cambio de mando, programada para el 11 de marzo en el Congreso Nacional de Valparaíso. Este evento marcará el inicio de su mandato, en un contexto político que ha generado diversas reacciones en la ciudadanía.

En el ámbito de la opinión pública, una reciente encuesta de Cadem indica que un 60% de los encuestados apoya la propuesta de Kast de eliminar contribuciones, y un 52% considera que esta medida debería aplicarse a todos los propietarios. Además, la situación en el país se mantiene activa, con otros temas relevantes en la agenda nacional, como el aumento del flujo de migrantes venezolanos y la reciente colisión en Américo Vespucio que dejó dos fallecidos.