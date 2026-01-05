Cuba admite por primera vez la muerte de 32 soldados en Venezuela tras la operación militar de EE.UU. y reacciones de Trump

La Habana ha admitido públicamente la presencia de militares cubanos en Venezuela, confirmando que 32 de sus ciudadanos perdieron la vida durante una operación militar estadounidense que resultó en la captura del presidente Nicolás Maduro. Esta información fue divulgada a través de un comunicado oficial emitido por la televisión estatal cubana, en un contexto marcado por las amenazas del presidente Donald Trump, quien afirmó que el régimen cubano “está a punto de caer”.

El comunicado del gobierno cubano, encabezado por Miguel Díaz-Canel, especifica que los fallecidos eran miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior de Cuba, quienes estaban en Venezuela cumpliendo misiones solicitadas por autoridades venezolanas. Este es el primer reconocimiento explícito de La Habana sobre la presencia de su personal militar en el país sudamericano, una situación que hasta ahora había permanecido en la esfera de la especulación.

El texto oficial destaca que los militares cubanos “cumplieron digna y heroicamente con su deber y cayeron, tras férrea resistencia, en combate directo contra los atacantes o como resultado de los bombardeos a las instalaciones”. Sin embargo, no se proporcionaron detalles sobre las funciones específicas que desempeñaban ni los lugares exactos de los enfrentamientos.

Díaz-Canel también se pronunció en su cuenta de X, expresando: “Honor y gloria a los bravos combatientes cubanos que cayeron enfrentando a terroristas en uniforme imperial, que secuestraron y sacaron ilegalmente de su país al presidente de Venezuela y esposa, cuyas vidas ayudaban a proteger los nuestros por solicitud de esa hermana nación”. Además, el mandatario cubano manifestó su “dolor e indignación” por las muertes y decretó dos días de duelo nacional a partir del lunes.

Las revelaciones de La Habana se producen en un momento en que Trump ha declarado que “Cuba parece que está a punto de caer, se está hundiendo definitivamente” y ha insinuado que el país caribeño depende económicamente de Venezuela, cuyo petróleo ha sido crucial para su economía. Trump también mencionó que Estados Unidos desea ayudar a la población cubana, aunque no ofreció detalles sobre posibles acciones futuras.

Por otro lado, el operativo militar estadounidense que llevó a cabo la captura de Maduro dejó un saldo de aproximadamente 80 muertos, afectando diversas áreas de Caracas y los estados de Aragua, Miranda y La Guaira. Funcionarios estadounidenses han indicado que varios soldados resultaron heridos, aunque Trump no ha confirmado oficialmente estas cifras. Para que Venezuela recupere su producción histórica de petróleo, se estima que se necesitaría una inversión cercana a los 100.000 millones de dólares, según expertos consultados.