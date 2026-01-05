José Antonio Kast es proclamado oficialmente presidente electo de Chile tras ganar el balotaje con un 58,17% de los votos

Este lunes, el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) proclamó a José Antonio Kast, del Partido Republicano, como presidente electo de Chile.

La proclamación se realizó tras el balotaje del 14 de diciembre, donde Kast se impuso a Jeannette Jara, candidata del pacto Unidad por Chile, obteniendo el 58,17% de los votos, lo que equivale a un total de 7,2 millones de sufragios. En la ceremonia, que tuvo lugar en la sede del Tricel, asistieron representantes de diversos partidos políticos, especialmente de la oposición, que asumirá el poder en marzo próximo.

El Tricel, en cumplimiento de los artículos 26, 27 y 95 de la Constitución Política de la República, declaró que el proceso electoral de la segunda vuelta fue válido y ajustado a derecho. Durante la ceremonia, se informó que el padrón electoral cuenta con 15.779.202 inscritos, de los cuales se registraron 3.434.954 votos, incluyendo los válidamente nulos y blancos. De estos, 7.263.236 votos fueron para Kast.

La proclamación de Kast marca un hito en la política chilena, dado que su partido ha sido una fuerza emergente en el panorama político del país. La ceremonia se desarrolló en un ambiente de expectación, con la presencia de figuras políticas que anticipan el cambio de gobierno en los próximos meses.