Gustavo Petro responde a Trump: “Por la patria, tomaré de nuevo las armas si es necesario” ante amenazas de intervención

Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, ha lanzado acusaciones graves contra el presidente colombiano Gustavo Petro, afirmando que Colombia está “fabricando cocaína”. En un contexto de creciente tensión, Trump sugirió la posibilidad de enviar una “misión de Estados Unidos” a Colombia, similar a la operación que se realizó en Venezuela.

En respuesta a estas declaraciones, Gustavo Petro utilizó sus redes sociales para defender su gestión y las políticas implementadas en su país. El presidente colombiano destacó que, como comandante supremo de las fuerzas militares, ha ordenado la mayor incautación de cocaína en la historia, además de haber detenido el crecimiento de los cultivos de hoja de coca. Petro enfatizó que ha iniciado un ambicioso plan de sustitución voluntaria de cultivos, que ya ha abarcado 30,000 hectáreas de coca, y que esta es una de sus prioridades como política pública.

Petro también advirtió a Estados Unidos sobre las posibles consecuencias de una intervención militar, señalando que “si ustedes bombardean uno solo de estos grupos sin inteligencia suficiente, matarán muchos niños”. Además, advirtió que un ataque a campesinos podría resultar en un aumento de la violencia y la insurgencia en el país. “Si detienen al presidente que buena parte de mi pueblo quiere y respeta, desatarán al jaguar popular”, agregó.

El presidente colombiano, que ha manifestado su compromiso con la paz desde el Pacto de paz de 1989, subrayó que, aunque no ha sido militar, está dispuesto a tomar las armas nuevamente si es necesario para defender a su país. “Tengo una enorme confianza en mi pueblo y por eso le he solicitado al pueblo que defienda al presidente de cualquier acto violento ilegítimo en su contra”, afirmó, instando a la población a tomar el poder en los municipios si es necesario.

Este intercambio de acusaciones se produce en un contexto de tensiones diplomáticas y de seguridad en la región, donde la política antidrogas de Estados Unidos y la situación interna de Colombia continúan siendo temas de debate y preocupación internacional.