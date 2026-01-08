Senador Latorre llama a construir unidad social y política tras derrota electoral y reflexiona sobre desafíos del nuevo gobierno

El senador Juan Ignacio Latorre, representante de la región de Valparaíso, analizó en una reciente entrevista con TV Senado los desafíos que enfrenta su sector político tras las elecciones presidenciales, así como las implicaciones del triunfo de José Antonio Kast.

Latorre, miembro del Frente Amplio, destacó la necesidad de escuchar a un amplio sector de la ciudadanía que no se sintió representado por su coalición. “Hay que escuchar a un porcentaje de la ciudadanía muy importante que no conectamos, sin despreciar esta base que sí nos apoyó”, afirmó. En este contexto, el senador subrayó la importancia de realizar una autocrítica y una reflexión honesta sobre los resultados electorales, proponiendo un cambio de enfoque hacia una unidad más social y política, que trascienda lo meramente electoral.

El senador también se refirió a las causas de la derrota electoral de su compañera de partido, Jeannette Jara, señalando que “estamos todavía analizando las causas” y que no hay una única razón, sino una serie de factores, entre los que mencionó el enfoque comunicacional de la campaña de Kast y un voto de castigo de la ciudadanía hacia los gobiernos, que desde 2009 ha favorecido a la oposición.

Latorre hizo hincapié en el impacto negativo del Caso Convenios, que calificó como “una bomba atómica” para su partido y el gobierno, afectando la confianza de la sociedad civil en la política. “Tantos casos que criticamos de la corrupción de la política y luego militantes nuestros se involucran… Eso daña profundamente al proyecto político”, expresó.

En cuanto a la administración de Kast, que asumirá en marzo, el senador manifestó su preocupación por las relaciones exteriores, señalando que la primera visita del presidente electo a Javier Milei podría enviar señales preocupantes sobre la dirección de la política internacional de Chile. “La pregunta es qué tipo de señal está dando en materia internacional con esta derecha radical de corte más autoritaria”, comentó.

Respecto a los posibles indultos a condenados por crímenes de lesa humanidad, Latorre consideró que sería un “retroceso civilizatorio brutal” y una provocación para las víctimas y sus familias, recordando que en el Senado se discutió una iniciativa para indultar a personas mayores o con enfermedades terminales.

El senador también abordó la situación de la reconstrucción de viviendas afectadas por el mega incendio en Viña del Mar en 2024, criticando la falta de liderazgo del Estado en este proceso. “El Estado de Chile tiene una falla a la hora de liderar y conducir una reconstrucción en tiempos razonables”, afirmó, sugiriendo la creación de una agencia público-privada para gestionar estas reconstrucciones.

En relación a la postulación de Valparaíso como sede del organismo que surgirá del Tratado de Alta Mar, Latorre destacó la importancia de esta iniciativa para la protección de los océanos y la investigación científica, esperando que el nuevo gobierno adopte esta propuesta como política de Estado.

Juan Ignacio Latorre concluirá su periodo en el Senado en marzo de 2026, siendo el primer representante del Frente Amplio en esta cámara. En su balance, expresó que se va con “grandes aprendizajes, pero también con algunos pendientes”, y aunque no tiene proyectos concretos para el futuro, buscará “el espacio desde donde seguir aportando y sirviendo a Chile”.