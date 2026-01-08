Diego Schalper critica a Boric por su postura sobre Venezuela: “Se comporta más como activista que como estadista”

El diputado Diego Schalper, miembro de Renovación Nacional y de la Comisión de Relaciones Exteriores, ha expresado su crítica hacia las declaraciones del presidente Gabriel Boric y la ministra Camila Vallejo sobre la reciente operación militar estadounidense en Venezuela, que busca derrocar al régimen de Nicolás Maduro. En una entrevista con EL DÍNAMO, Schalper argumentó que el enfoque del gobierno chileno en el derecho internacional carece de una condena clara hacia el régimen chavista, lo que considera un “doble estándar” en la política exterior del país.

Schalper, quien ha sido una de las voces más críticas desde la oposición, afirmó que las declaraciones de Boric “se parecen más a las de un activista que a las de un estadista”. En este sentido, cuestionó la postura del mandatario, quien, según él, debería tener en cuenta que es el presidente de todos los chilenos y no solo de su sector político. “Sus declaraciones deben estar preocupadas por el interés de Chile”, subrayó.

El diputado también se refirió a la intervención de la ministra Vallejo, señalando que su declaración carece de fundamento y que, como vocera del gobierno, debería adoptar una postura más alineada con la realidad. “Es paradójico que el mismo día que la Cancillería decide remover a una embajadora por comportarse como una activista, la vocera de gobierno y el presidente se comporten de la misma manera”, criticó Schalper.

En cuanto a la intervención inicial de Boric sobre el derecho internacional, Schalper consideró que fue incompleta, ya que no abordó adecuadamente la violación sistemática de derechos humanos por parte del régimen de Maduro. “Cualquier discusión sobre el derecho internacional debe partir de la base de que Maduro ha desconocido el veredicto popular y ha violado los derechos de su pueblo”, afirmó.

La oposición, liderada por el presidente electo José Antonio Kast, ha respaldado la operación estadounidense, argumentando que Latinoamérica y el mundo están mejor sin Maduro. Schalper coincidió con esta visión, aunque destacó que la transición hacia la democracia en Venezuela debe ser una prioridad para el nuevo gobierno chileno.

“El presidente electo debe hacer todos los esfuerzos para favorecer una transición a la democracia y el respeto a los derechos humanos en Venezuela”, indicó Schalper, quien también enfatizó la importancia de que Chile colabore con otros países de la región que han recibido migrantes venezolanos, como Colombia y Perú.

Finalmente, el diputado se mostró cauteloso respecto a las declaraciones de Estados Unidos sobre la posibilidad de realizar operaciones similares en otros países de la región, argumentando que la situación de Venezuela es única debido a su contexto de dictadura. “No hay nada parecido en el continente”, concluyó Schalper, reafirmando su compromiso con la democracia y los derechos humanos en la región.