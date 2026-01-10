Lamine Yamal sigue a la cantante chilena Katteyes en Instagram: ¿nace una nueva amistad entre el fútbol y la música?

Lamine Yamal, joven estrella del fútbol europeo, ha captado la atención no solo por su talento en el campo, sino también por su actividad en redes sociales. A sus 15 años, el jugador del FC Barcelona ha logrado importantes títulos, incluyendo LaLiga y la Eurocopa con la selección española.

Recientemente, Yamal comenzó a seguir en Instagram a la cantante chilena Katteyes, una artista urbana de 21 años que ha ganado popularidad en el ámbito musical. Katteyes, cuyo nombre real es Fernanda Villalobos, también sigue al futbolista, lo que ha generado especulaciones sobre una posible conexión entre ambos. Yamal ha mostrado interés por la música de América Latina, lo que añade un contexto a su reciente seguimiento.

Katteyes se ha destacado en la escena musical desde 2025, cuando su sencillo “Ponte Lokita”, en colaboración con Kidd Voodoo, la catapultó a la fama internacional. A lo largo de su carrera, ha lanzado otros éxitos como “Tas Texteandome”, “Todo Ke Ver” y “Baílame Así”. Actualmente, cuenta con 9.3 millones de oyentes mensuales en Spotify y más de trece millones de seguidores en Instagram, consolidándose como una de las figuras más influyentes del reggaetón en Chile.

La interacción entre Yamal y Katteyes en redes sociales ha despertado el interés de sus seguidores, quienes están atentos a cualquier novedad sobre esta posible amistad. La combinación de sus trayectorias en el deporte y la música resalta la creciente influencia de las redes sociales en la vida de las celebridades contemporáneas.