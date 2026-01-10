Incendios en la Patagonia argentina arrasan 5.500 hectáreas mientras brigadistas luchan contra el fuego en Chubut

La provincia de Chubut, en Argentina, ha incrementado a 565 el número de brigadistas dedicados a combatir los incendios forestales que han devastado 5.500 hectáreas en la región.

Este sábado, el Gobierno de Chubut anunció la llegada de 85 nuevos brigadistas, de los cuales 63 provienen de la provincia de Córdoba. “Las 85 personas mencionadas se suman este fin de semana a las 480 que ya son parte del intenso operativo, entre combatientes y equipos de apoyo dependientes de diferentes instituciones”, indicó el Ejecutivo provincial en un comunicado.

El operativo de combate a los incendios incluye la participación de seis aviones y dos helicópteros, así como numerosos vehículos terrestres. Actualmente, se reportan dos focos activos en Chubut: uno en Puerto Patriada, cerca de las localidades de Epuyén y El Hoyo, y otro en Puerto Café, dentro del parque nacional Los Alerces. A última hora del viernes, el gobernador Ignacio Torres informó que la superficie afectada por los incendios ha superado las 5.500 hectáreas, con quince familias evacuadas y dos autoevacuadas.

Además de los focos activos, hay otros dos incendios en Chubut que están controlados: uno en la zona de Loma de la Chancha y El Turbio, y otro en El Engaño y Río Pico. Las condiciones de sequía y los fuertes vientos han complicado la situación, afectando también a otras provincias de la Patagonia argentina.

En la provincia de Santa Cruz, el incendio en el área de Túnel Inferior, dentro del parque nacional Los Glaciares, ha consumido 764 hectáreas, aunque ya ha sido contenido. Por su parte, Río Negro enfrenta dos focos de incendios: uno en Cantera Eva Perón, que está controlado, y otro en el Vertedero Municipal de Bariloche, que ha sido contenido. Neuquén, en el suroeste, reporta cuatro focos, de los cuales dos están activos dentro del parque nacional Lanín.

La situación en la Patagonia es crítica, con turistas y residentes evacuados, y se considera que esta es la peor tragedia ambiental en dos décadas. La Justicia investiga la posible intencionalidad detrás de los incendios, mientras que las condiciones climáticas extremas han dificultado los esfuerzos de control. Las autoridades provinciales han señalado que la superficie afectada por el fuego se ha cuadruplicado entre 2023 y 2025, lo que ha llevado a entidades ambientalistas a denunciar la desfinanciación del Servicio Nacional del Manejo del Fuego (SNMF).

A pesar de la gravedad de la situación en Chubut, las provincias de Río Negro y Santa Cruz mantienen sus circuitos turísticos operativos, con Bariloche y El Bolsón funcionando normalmente, sin focos activos en esas áreas. En Santa Cruz, el foco en el cerro El Huemul, en El Chaltén, también está siendo atendido con el apoyo logístico del Ministerio de Defensa y la Agencia Federal de Emergencias (AFE).