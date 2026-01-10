Andrés Caniulef: La conmovedora despedida de un querido comunicador en su velorio en San Bernardo

La comunidad del espectáculo y la farándula se encuentra de luto tras el repentino fallecimiento de Andrés Caniulef, un reconocido comunicador chileno de 48 años.

Caniulef, quien fue un habitual en la televisión chilena, trabajando en canales como Canal 13, Mega y Chilevisión, murió en un departamento de familiares, donde se encontraba acompañado por un amigo. Según los informes, comenzó a experimentar problemas respiratorios y un intenso dolor en el pecho, lo que lo llevó a caer al suelo. A pesar de los esfuerzos por ayudarlo, no pudo ser salvado.

La noticia de su muerte ha causado un gran impacto en el medio, dado que Caniulef era un rostro querido y respetado por su cercanía y conexión con el público. El periodista César Campos expresó su tristeza en redes sociales, recordando la importancia de Caniulef en el ámbito comunicacional.

El velorio de Andrés Caniulef se llevará a cabo en la Capilla San Cirilo, ubicada en camino Los Morros 812, en la comuna de San Bernardo, donde amigos, familiares y seguidores podrán rendir homenaje a su memoria.

La reconocida funeraria que se encarga de sus servicios también se pronunció en sus redes sociales, destacando su legado: “Hoy despedimos con profundo respeto a Andrés Caniulef, destacado periodista y comunicador, querido por su cercanía, sensibilidad y forma honesta de conectar con las personas. Acompañamos con cariño a su familia, amigos y a todos quienes hoy sienten su partida. Que su recuerdo y legado permanezcan en la memoria de quienes lo admiraron. Tu recuerdo vivirá siempre en nuestros corazones”.