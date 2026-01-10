El conmovedor adiós de César Campos a Andrés Caniulef: ‘Fuiste una parte importante de mi vida’

La noche del viernes, el mundo del espectáculo chileno se vio sacudido por la repentina muerte de Andrés Caniulef, un reconocido comunicador de 48 años.

Caniulef falleció en un departamento de familiares, donde se encontraba acompañado por un amigo. Según los informes, comenzó a experimentar problemas respiratorios y, tras sufrir un intenso dolor en el pecho, colapsó. Su deceso se produce menos de un año después de que otro participante del programa “Palabra de Honor” también falleciera, lo que ha generado una profunda tristeza en el medio.

La noticia de su muerte ha provocado una ola de reacciones en redes sociales, donde colegas y amigos han expresado su pesar. César Campos, ex pareja de Caniulef y también comunicador, compartió un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram: “Qué pena tan grande. Aún no lo puedo creer. Fuiste una parte importante de mi vida y tu sorpresiva partida me remueve recuerdos, emociones y silencios”. Campos destacó el talento de Caniulef en la televisión, añadiendo: “Me quedo con lo vivido y con la esperanza de que seguirás brillando como siempre lo hiciste, estés donde estés. Hasta siempre”.

Andrés Caniulef fue un habitual en la televisión chilena, habiendo trabajado en importantes canales como Canal 13, Mega y Chilevisión, donde dejó una huella significativa en la industria del entretenimiento. Su inesperada partida ha dejado un vacío en el corazón de sus seguidores y colegas, quienes lo recordarán por su contribución al medio.

El impacto de su muerte resuena no solo en el ámbito personal de quienes lo conocieron, sino también en la comunidad de la farándula, que se une en luto por la pérdida de un gran talento.