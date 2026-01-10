Thomas Jones se casa antes de su aventura en Kazajistán: un amor que supera fronteras y desafíos

Thomas Jones, futbolista chileno de 28 años, se casó recientemente con Ignacia Fuentealba, justo antes de su traslado a Kazajistán para unirse al FC Kaisar Kyzylorda. La ceremonia tuvo lugar a finales de 2025, en un evento íntimo que se realizó rápidamente debido a la necesidad de formalizar su matrimonio antes de su mudanza al extranjero.

En una entrevista con AS, Jones compartió detalles sobre su boda y su nueva etapa profesional. “Nos habíamos comprometido en el año 2024 pensando en casarnos este 2026, pero dadas las condiciones para viajar con ellos teníamos que estar casados antes, así que todo fue muy rápido, pero lo vivimos de una manera íntima y muy linda”, explicó el jugador.

El delantero, que dejó Deportes Copiapó para unirse al club kazajo, expresó su entusiasmo por el cambio cultural que representa su nueva vida en Asia. “Observé que (Kazajistán) es un lindo lugar para vivir, una cultura muy distinta. Me llama mucho la atención el cambio, lo veo como una oportunidad para aprender otro idioma y una nueva cultura”, comentó.

Jones también reflexionó sobre el apoyo incondicional de su pareja a lo largo de su carrera. “Estamos juntos desde que tengo 17 años y jamás nos hemos separado. Mi señora ha estado en todas conmigo, buenas, malas, penas y alegrías. Ha sido un apoyo fundamental en mi vida y en mi carrera”, afirmó.

El futbolista, quien se convirtió en padre el año pasado, destacó la importancia de su familia en su vida. “Para mí, ellos son mis pilares fundamentales y es muy importante que estén conmigo. Hay una relación muy linda”, añadió.

Respecto a su traslado a Kazajistán, Jones indicó que partirá solo para la pretemporada, pero espera que su familia se una a él en marzo, una vez que se haya establecido en su nuevo hogar. “Al llegar allá espero instalarme y que ellos puedan viajar conmigo. Es lo que está en el contrato, así que en marzo deberían estar conmigo allá”, concluyó.