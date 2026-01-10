César Campos recuerda con nostalgia a Andrés Caniulef tras su sorpresiva muerte: “Me remueve recuerdos y emociones”

César Campos expresa su dolor tras la muerte de su expareja, el periodista Andrés Caniulef, quien falleció a los 48 años.

El comunicador César Campos se mostró profundamente afectado por la inesperada muerte de Andrés Caniulef, su expareja durante cinco años, quien falleció a los 48 años. A través de su cuenta de Instagram, Campos compartió un emotivo mensaje en el que manifestó su incredulidad ante la pérdida. “Qué pena más grande. Aún no lo puedo creer”, escribió, reflejando su dolor y sorpresa.

En su publicación, Campos recordó a Caniulef como una figura significativa en su vida, afirmando que su partida evoca “recuerdos, emociones y silencios”. Además, destacó el profesionalismo de Caniulef en el ámbito televisivo, asegurando que su legado continuará brillando, “esté donde esté”.

La relación entre ambos comunicadores fue significativa, y en una entrevista en el programa Only Fama, Caniulef había descrito a Campos como el “gran amor” de su vida. En respuesta a estas declaraciones, Campos expresó su agradecimiento por las palabras de su expareja, señalando: “Qué bueno que marque la vida de las personas”.

“Estoy muy agradecido de los años que estuvimos juntos, y fue también una maravillosa experiencia. Hoy día, obviamente, la vida pasó; ahora estoy casado, pero de verdad que las recibo con mucha sorpresa, cariño y gratitud”, añadió Campos en esa ocasión, reflejando la complejidad de sus sentimientos tras la muerte de Caniulef.