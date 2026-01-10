Lollapalooza en la mira: demanda millonaria de Ledrium contra Lotus por incumplimiento de contrato y lucro cesante

La productora Lotus, organizadora del festival Lollapalooza en Chile, enfrenta una demanda por parte de su ex proveedor tecnológico, Ledrium I SpA, tras la finalización unilateral de un contrato.

La acción legal se está tramitando en el 15° Juzgado Civil de Santiago, luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago confirmara una sentencia arbitral que dictaminó que Lotus terminó el contrato de manera injustificada. Ledrium I SpA ha calificado esta decisión como “dolosa” y ha exigido una compensación de 1.373.212.260 pesos chilenos por concepto de “lucro cesante”.

El conflicto se originó a partir de un acuerdo firmado entre ambas partes, donde Ledrium I SpA se comprometía a proveer conectividad de internet y fibra óptica para las ediciones de Lollapalooza de 2022, 2023 y 2024. Sin embargo, tras la realización del festival en 2022, Lotus decidió dar por terminado el contrato y optó por contratar a otro proveedor, lo que, según Ledrium, resultó en una drástica disminución de sus ingresos y la paralización de sus operaciones.

Lotus ha respondido a la demanda afirmando que tomará “todas las acciones y defensas legales disponibles” para desestimar las pretensiones de Ledrium, las cuales considera desproporcionadas y fuera del alcance del fallo arbitral y del contrato original. La productora ha manifestado que este asunto será litigado en los tribunales, evitando recurrir a otros medios.

A medida que se acerca la próxima edición del festival, programada para dentro de dos meses, la situación legal entre Lotus y Ledrium I SpA continúa desarrollándose, lo que podría tener implicaciones para el evento y sus organizadores.