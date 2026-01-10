Hombre de 30 años asesinado a balazos en San José de Maipo: Fiscalía investiga el crimen en un domicilio

Un hombre de 30 años fue asesinado a balazos en un domicilio de San José de Maipo, Región Metropolitana, en la madrugada del sábado.

El homicidio ocurrió alrededor de las 05:15 horas en una vivienda que, según las autoridades, parecía estar semi abandonada. La víctima, que pernoctaba en el lugar, recibió al menos tres disparos. El fiscal del Equipo de Crimen Organizado y Homicidio (ECOH), Pablo Sabaj, informó que los presuntos agresores llegaron en un vehículo y se dieron a la fuga tras cometer el crimen.

Sabaj detalló que se escucharon disparos en el domicilio y que, tras la llegada de las autoridades, se encontró a la víctima con heridas de bala. Hasta el momento, no se ha determinado el motivo detrás del ataque, y la investigación está en curso. Para esclarecer los hechos, la Fiscalía ha solicitado la colaboración del OS9 y Labocar de Carabineros, quienes están trabajando en la recolección de evidencias y testimonios.

Este incidente se suma a una serie de eventos violentos en la región, lo que ha generado preocupación entre los residentes de San José de Maipo. Las autoridades continúan investigando para dar con los responsables y esclarecer las circunstancias que rodearon este homicidio.