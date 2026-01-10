César Campos despide a su expareja Andrés Caniulef con emotivo mensaje: ‘Fuiste una parte importante de mi vida’

César Campos se despide de su expareja Andrés Caniulef, quien falleció a los 48 años, dejando un profundo impacto en el mundo del espectáculo.

La tarde del pasado viernes 9 de enero, se confirmó la muerte del periodista Andrés Caniulef, quien sufrió una descompensación y un paro cardíaco, según anunció la periodista Cecilia Gutiérrez. La noticia ha conmocionado al ámbito televisivo nacional, donde diversas figuras han expresado su pesar por la pérdida del comunicador.

César Campos, quien mantuvo una relación de casi cinco años con Caniulef durante su etapa en Canal 13, compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales. En sus historias de Instagram, Campos publicó varias imágenes junto a Caniulef y escribió: “Qué pena tan grande. Aún no lo puedo creer. Fuiste una parte importante de mi vida y tu sorpresiva partida me remueve recuerdos, emociones y silencios”. Además, destacó el talento de su expareja, afirmando: “Fuiste un tremendo talento en tv. Me quedo con lo vivido y con la esperanza de que seguirás brillando como siempre lo hiciste, estés donde estés”. El mensaje concluyó con un sentido “Hasta siempre @acaniulef”.

Andrés Caniulef había hablado abiertamente sobre su relación con Campos en el programa “Only Fama”, donde se sinceró acerca de sus sentimientos. En esa ocasión, Caniulef mencionó: “Yo creo que los amores se extinguen, pero efectivamente existen. Yo creo que he tenido tres grandes amores, entre ellos está César Campos, que hasta el día de hoy es uno de los grandes cariños”. También confesó haber estado “perdidamente enamorado” de Campos, describiendo su relación como compleja, ya que ambos vivieron su amor en un contexto de discreción.

La muerte de Caniulef ha generado una ola de tributos y recuerdos en las redes sociales, donde amigos y colegas han compartido sus condolencias y anécdotas sobre el periodista, quien dejó una huella significativa en la televisión chilena.