Bono Control Niño Sano: Requisitos y documentos necesarios para acceder al aporte mensual para familias con niños menores de 6 años

El Bono Control Niño Sano es un beneficio estatal que proporciona un apoyo económico mensual a familias con niños menores de seis años que forman parte del programa Chile Seguridades y Oportunidades.

Este bono, que no requiere postulación, está destinado a aquellas familias que deben demostrar ante su municipio que el niño o niña a cargo tiene al día su Control de Salud del Niño Sano. Para acceder a este aporte, las familias deben cumplir con varios requisitos adicionales. En primer lugar, es necesario que estén recibiendo el Bono de Protección, también conocido como Bono Dueña de Casa, y el Bono Base Familiar. Además, es fundamental que al menos uno de los integrantes de la familia sea menor de seis años al 31 de marzo del año correspondiente.

Para activar el pago del Bono Control Niño Sano, las familias deben haber firmado previamente la carta compromiso y el Plan de Intervención del programa. Aunque el monto específico del bono para el año 2026 aún no ha sido determinado, el año pasado se entregaron $10.000 por cada niño o niña menor de seis años en el grupo familiar, durante el período estipulado en el Plan de Intervención.

El pago de este bono se realiza de manera conjunta con el Bono de Protección y el Bono Base Familiar, siguiendo el mismo procedimiento en cuanto a fechas y lugares de entrega. El dinero se asigna al integrante de la familia que corresponda, de acuerdo con un orden de prioridad que puede ser consultado en el sitio web de ChileAtiende.