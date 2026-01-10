Andrés Caniulef falleció a los 48 años por un paro cardiorrespiratorio, confirma su hermana en emotivo comunicado familiar

La muerte de Andrés Caniulef, reconocido periodista chileno, ha conmocionado al país tras su fallecimiento a los 48 años en el centro de Santiago.

Andrés Caniulef, quien trabajó en importantes medios de comunicación como Canal 13, CHV y Mega, falleció debido a un paro cardiorrespiratorio, según la información proporcionada por su hermana mayor, Marisa Caniulef, en una conferencia de prensa. Marisa solicitó respeto por la privacidad de la familia en este difícil momento y aclaró que no hay más detalles sobre las circunstancias de su muerte. “Andrés acaba de fallecer por un paro cardiorrespiratorio”, afirmó, desestimando otras especulaciones sobre su deceso.

En sus declaraciones, Marisa Caniulef expresó su agradecimiento por el apoyo y cariño recibido, y añadió que aún no se han definido los detalles del velorio y el funeral. También destacó las cualidades de su hermano, describiéndolo como “una persona muy honorable, carismática y muy apreciada por todos” en su labor como periodista.

La noticia de su fallecimiento ha generado una ola de reacciones en el ámbito periodístico y entre sus seguidores, quienes recuerdan su contribución al periodismo chileno y su carisma en pantalla. Andrés Caniulef dejó una huella significativa en la televisión nacional, siendo un referente para muchos en el medio.

Hasta el momento, no se han divulgado más detalles sobre los servicios funerarios ni sobre la respuesta de la comunidad periodística ante esta pérdida.