Asalto en Mall Arauco Quilicura: un delincuente muerto y dos arrestados tras enfrentamiento con Carabineros

Un asalto en el Mall Arauco Quilicura dejó un delincuente fallecido y dos detenidos tras un enfrentamiento con la policía.

La mañana de este sábado, un grupo de al menos tres individuos ingresó a la tienda Western Union ubicada en el centro comercial, lo que provocó la activación de las alarmas. El incidente tuvo lugar en la intersección de calle Guardamarina Riquelme con Arturo Prat. Según la información proporcionada por las autoridades, al llegar al lugar, personal de Carabineros se enfrentó a disparos provenientes de los delincuentes, resultando en la herida de uno de ellos, quien posteriormente falleció en un centro asistencial.

El periodista de Meganoticias, Julio Ahumada, reportó que uno de los asaltantes logró escapar e ingresó a un colegio cercano que estaba realizando una clase de verano. En el interior del establecimiento, el delincuente amenazó a una profesora, pero en un momento hizo una señal a los efectivos policiales, lo que permitió su captura.

Una locataria del sector, que presenció los hechos, comentó: “Nosotros salimos por el tema de los disparos, que se escucharon fuertes, escuchamos unos cinco disparos más o menos. Salimos a mirar y vimos que Carabineros tenía reducido a uno de los delincuentes”.

Los asaltantes estaban vestidos con ropa similar a la de los guardias de seguridad, lo que aparentemente facilitó su acceso al mall. Las autoridades continúan investigando el incidente y revisando las grabaciones de las cámaras de seguridad para obtener más información sobre el asalto y los implicados.