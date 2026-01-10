Investigan lanzamientos de municiones, drogas y celulares en cárcel de Puerto Montt tras hallazgo de cartucho de escopeta

Un cartucho de escopeta fue interceptado en la Cárcel de Puerto Montt, lo que ha llevado a una investigación en curso por parte de Gendarmería.

El jueves 8 de enero, personal de Gendarmería encontró un cartucho de escopeta calibre 12 milímetros en el Complejo Penitenciario de Puerto Montt, específicamente frente al módulo 31. Junto al cartucho, se halló un papel que contenía un mensaje que decía: “Hay va lo tuyo compa’ (sic), módulo #31”. Este hallazgo ha suscitado una respuesta inmediata de las autoridades penitenciarias.

En consecuencia, la Unidad de Servicios Especiales Penitenciarios llevó a cabo un procedimiento de registro y allanamiento en el módulo, donde se incautaron teléfonos celulares y sustancias ilícitas. La autoridad subrogante en la región, Danitza Ortiz, comentó sobre la gravedad de los “lanzamientos” de objetos prohibidos, que incluyen no solo drogas y teléfonos, sino también municiones, indicando que este incidente no puede ser ignorado.

El cartucho que provocó el allanamiento fue lanzado desde terrenos adyacentes a la avenida Diego de Almagro, en el sector Bosquemar. El destinatario del cartucho se encuentra actualmente apartado de la población penal de Puerto Montt, lo que sugiere que se trata de un interno de alto compromiso delictual.

La investigación sobre este incidente sigue en curso y se mantiene bajo reserva policial, mientras las autoridades buscan esclarecer las circunstancias que rodean este tipo de lanzamientos en el recinto penitenciario.