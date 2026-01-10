Investigación en curso: exámenes determinarán la causa de muerte del periodista Andrés Caniulef tras su repentino colapso

El periodista Andrés Caniulef falleció a los 48 años en Santiago, y la causa de su muerte aún no ha sido determinada.

El deceso de Caniulef, confirmado este viernes, se produjo tras presentar problemas respiratorios que culminaron en un fuerte dolor en el pecho, lo que llevó a su colapso en un departamento ubicado en la intersección de las calles Mac Iver y Santo Domingo. A la escena acudieron voluntarios de Bomberos y equipos de emergencia, así como efectivos de la Brigada de Homicidios (BH) Centro Norte y peritos del Laboratorio de Criminalística.

El fiscal de la Fiscalía Centro Norte, Mauricio González, informó que, a pesar de la evidencia recogida en el lugar, la causa de muerte se mantiene indeterminada. Se espera que los resultados de la autopsia y los exámenes realizados por el Servicio Médico Legal (SML) de Santiago aclaren las circunstancias del fallecimiento. Además, se llevará a cabo un examen toxicológico para determinar si hubo consumo de medicamentos u otras sustancias que pudieran haber influido en su muerte.

Las autoridades han decidido mantener parte de la información recopilada bajo reserva para no entorpecer las investigaciones en curso. En este contexto, el subcomisario de la Policía de Investigaciones (PDI), Ítalo Alfaro, mencionó que se están realizando diversas diligencias, incluyendo la revisión de cámaras de seguridad y la toma de declaraciones a la persona que se encontraba con Caniulef en el momento de su colapso.