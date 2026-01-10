Irán acusa a EEUU e Israel de instigar protestas y violencia en su territorio ante la ONU, pidiendo intervención internacional

El Gobierno de Irán ha enviado una carta al secretario general de la ONU, António Guterres, denunciando las injerencias de Estados Unidos e Israel en medio de las recientes protestas en el país.

En la misiva, publicada en redes sociales, Teherán critica la “conducta ilegal e irresponsable” de Estados Unidos, en coordinación con el régimen israelí, por interferir en los asuntos internos de Irán. La carta menciona que estas acciones se han llevado a cabo mediante “amenazas, incitación y fomento deliberado de la inestabilidad y la violencia”, en el contexto de las manifestaciones que han dejado decenas de muertos en varias ciudades iraníes.

El Gobierno iraní señala específicamente al presidente estadounidense, Donald Trump, y al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a quienes califica de “criminales” por abogar por una “intervención” y un “rescate” en Irán, lo que considera una postura “evidentemente coordinada”. En este sentido, la carta afirma que ambos líderes “fomentan la violencia, apoyan a grupos terroristas, incitan a la desestabilización de la sociedad y aspiran a transformar las protestas pacíficas en desórdenes violentos”.

Teherán también advierte que ninguna ley internacional permite a un Estado incitar a la violencia o desestabilizar sociedades bajo el pretexto de los derechos humanos. Además, la carta menciona las sanciones impuestas a Irán, que, según el Gobierno, “violan los derechos humanos fundamentales” de su población. También se hace referencia a un bombardeo realizado por Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes en junio de 2025, que resultó en más de 1.100 muertos inocentes.

La carta está firmada por Amir Saeid Aravani, representante de Irán ante la ONU, quien solicita a Guterres que distribuya este documento entre los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU.