Delincuentes disfrazados de Carabineros asaltan a feriante en Cerrillos, llevándose un millón y medio de pesos

Un violento asalto a un feriante tuvo lugar la mañana de este sábado en Cerrillos, Región Metropolitana, donde tres delincuentes, disfrazados de Carabineros, intimidaron a la víctima con armas de fuego.

El incidente se registró en la caletera General Velásquez con Avenida Departamental, donde un hombre de 29 años fue interceptado por un vehículo del que descendieron tres sujetos con el rostro cubierto. Según el capitán Ignacio Gatica, de la 34° Comisaría Vista Alegre de Cerrillos, los asaltantes portaban chaquetillas similares a las que utilizan los Carabineros, lo que generó confusión en la víctima. Uno de los delincuentes, armado, golpeó a la víctima en la cabeza y le exigió que entregara sus pertenencias.

Los delincuentes lograron sustraer un millón y medio de pesos y varias máquinas POS, que son utilizadas para realizar transacciones con tarjetas de crédito. Gatica explicó que los asaltantes exhibieron placas que imitaban las de Carabineros, lo que llevó a la víctima a detener su vehículo, facilitando así el asalto.

El Ministerio Público ha ordenado que el personal de OS9 de Carabineros se encargue de las investigaciones pertinentes para dar con los responsables de este delito. La víctima fue trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica por las lesiones sufridas, y se encuentra fuera de riesgo vital.