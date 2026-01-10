Versión policial revela detalles sobre la muerte de Andrés Caniulef y las maniobras de RCP realizadas en el lugar

La muerte del periodista Andrés Caniulef ha conmocionado al mundo del espectáculo tras ser hallado sin vida en su departamento el pasado viernes 9 de enero.

Según el capitán de Carabineros, Manuel Salazar, quien estuvo presente en el procedimiento, un testigo indicó que Caniulef se sintió mal antes de desmayarse en su hogar. Salazar detalló que se solicitó la asistencia del Servicio de Atención Médica de Urgencia (Samu), que al llegar al lugar intentó reanimarlo mediante maniobras de resucitación cardiopulmonar (RCP), pero lamentablemente no lograron salvarlo. El capitán explicó que a las 22:30 horas, el personal de Carabineros verificó la situación en el departamento y confirmó el deceso del periodista.

La versión del acompañante de Caniulef también fue citada por Salazar, quien mencionó que el periodista había comenzado a sufrir un paro cardiorrespiratorio. La noticia de su fallecimiento fue divulgada inicialmente por la panelista del programa Primer Plano, quien expresó su tristeza por la pérdida.

César Campos, ex pareja de Caniulef y actual miembro del matinal Mucho Gusto, utilizó sus redes sociales para despedirlo con un emotivo mensaje. “Qué pena tan grande. Aún no lo puedo creer. Fuiste una parte importante de mi vida y tu sorpresiva partida me remueve recuerdos, emociones y silencios”, escribió Campos en su cuenta de Instagram. Además, destacó el talento de Caniulef en televisión y expresó su deseo de que su legado continúe brillando.

Andrés Caniulef fue un reconocido periodista y figura de la televisión chilena, conocido por su trabajo en diversos programas de entretenimiento y actualidad. Su repentina muerte ha dejado un vacío en el medio y ha generado una ola de condolencias entre sus colegas y seguidores.