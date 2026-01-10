La sombra cubana en Venezuela: Revelaciones sobre la presencia de espías y militares tras la muerte de 32 agentes

La reciente muerte de 32 militares cubanos durante un intento de captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha reavivado el debate sobre la presencia de personal militar cubano en Venezuela, un tema que ha sido objeto de controversia y negaciones por parte de ambos gobiernos durante años.

Desde hace más de dos décadas, la influencia de Cuba en el aparato de seguridad de Venezuela ha sido señalada por expertos, disidentes y organismos internacionales. Sin embargo, tanto el gobierno venezolano como el cubano han desmentido cualquier tipo de colaboración militar. Un informe de 2022 de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU reveló que la cooperación entre Caracas y La Habana se remonta a 2006, cuando Hugo Chávez y Fidel Castro eran presidentes. Este documento, presentado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, indica que “agentes del Estado cubano habían instruido y asesorado a la Dirección General de Contrainteligencia Militar” de Venezuela, según testimonios de antiguos funcionarios.

La llegada de personal cubano a Venezuela podría haber comenzado incluso antes, tras el fallido golpe de Estado contra Chávez en 2002. En el libro “La invasión consentida”, se menciona que Chávez decidió confiar la seguridad nacional a elementos cubanos tras consultar con Castro. Además, se afirma que en 2008 se firmó un convenio militar secreto que otorgó a Cuba un papel central en la reestructuración de los servicios de contrainteligencia de Venezuela.

El general retirado Antonio Rivero, quien rompió con el chavismo en 2010, acusó al gobierno de permitir la infiltración de funcionarios del G2 cubano en las fuerzas armadas venezolanas. Rivero, que se encuentra en el exilio desde 2014, ha enfrentado diversas acusaciones en su país. En 2019, Manuel Ricardo Cristopher, exjefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), también criticó la presencia de militares cubanos en Venezuela, señalando que estos tenían un papel en la seguridad de Maduro.

Estados Unidos ha hecho acusaciones directas sobre la presencia de cubanos en Venezuela, estimando que entre 20,000 y 25,000 agentes de seguridad y militares cubanos operan en el país. Elliott Abrams, enviado especial para Venezuela durante la administración Trump, afirmó que existía un núcleo de 2,000 agentes de inteligencia cubanos. En respuesta, el gobierno cubano ha negado estas afirmaciones, con la entonces subdirectora de la Cancillería cubana, Johana Tablada, declarando que “no hay tropas cubanas en Venezuela“ y que la cooperación se limita a misiones civiles.

Sin embargo, el gobierno cubano ha calificado a los 32 militares fallecidos como “combatientes”, afirmando que murieron tras resistir en combate directo o como resultado de bombardeos. La Habana sostiene que la presencia de su personal en Venezuela responde a solicitudes de los órganos homólogos de ese país, aunque la naturaleza de esta colaboración sigue siendo objeto de debate y controversia.