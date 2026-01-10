Thomás Jones, estrella del Torneo de Asenso 2025, sorprende al fichar por el FC Kaisar Kyzylorda en Kazajistán

Thomás Jones, destacado delantero chileno, ha sido una de las figuras más sobresalientes del Torneo de Asenso 2025, donde anotó 13 goles y brindó tres asistencias, llevando a Deportes Copiapó a un paso del ascenso a la Primera División. Sin embargo, tras el cierre de la temporada y con la apertura del mercado de fichajes, el jugador de 28 años ha tomado una decisión sorprendente al firmar con el FC Kaisar Kyzylorda, un club de Kazajistán.

En una entrevista con AS Chile, Jones explicó que el contacto inicial con el club llegó a través de redes sociales, lo que llevó a conversaciones con su agente. “Lo veo como una oportunidad para aprender otro idioma y una nueva cultura”, afirmó el atacante, quien no dudó en aceptar la oferta a pesar de la lejanía del destino. “Siempre estuve esperando una oportunidad así de irse al extranjero”, añadió, destacando que la propuesta se volvió cada vez más formal hasta que recibió la carta de oferta y el contrato.

Respecto a la decisión de mudarse, Jones mencionó que había discutido el tema con su esposa, buscando lo mejor para su familia. A pesar de la frustración por no haber logrado el ascenso con Deportes Copiapó, el jugador se mostró positivo sobre su experiencia en el club. “Fue un lindo año en todo sentido, me sentí muy cómodo y feliz, y claro, fue muy duro no conseguir el objetivo. Pero me quedo con lo positivo y que siempre tuvimos la chance de salir campeón y luchamos hasta el final”, reflexionó.

Sobre su nuevo club y el lugar donde residirá en 2026, Jones expresó su interés por la cultura y el entorno de Kazajistán, a pesar de las diferencias climáticas con Copiapó. “Observé que es un lindo lugar para vivir, una cultura muy distinta. Me llama mucho la atención el cambio”, concluyó el delantero, quien se prepara para una nueva etapa en su carrera profesional.