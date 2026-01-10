Pacientes trasplantados de riñón en Temuco enfrentan crisis por retrasos en entrega de fármaco esencial para su salud

Un paciente trasplantado de riñón en Villarrica denuncia demoras constantes en la entrega de un medicamento esencial para su tratamiento.

Fernando Rozas, un hombre de 31 años originario de Villarrica, ha expresado su preocupación por la falta de un fármaco vital que necesita para evitar el rechazo de su trasplante de riñón, realizado en julio de 2023. Desde el Hospital Regional de Temuco, donde recibe atención, ha recibido respuestas insatisfactorias, limitándose a indicarle que “siga esperando”.

El medicamento en cuestión, Myfortic, es crucial para su tratamiento y debe ser administrado diariamente cada doce horas. Rozas ha señalado que no puede ser sustituido por bioequivalentes, lo que hace aún más urgente su disponibilidad. La falta de este fármaco comenzó a ser un problema recurrente a finales de 2025 y se ha repetido a inicios de este año, lo que ha incrementado su ansiedad y el riesgo de rechazo del órgano trasplantado.

En sus visitas al hospital para obtener el medicamento, Fernando ha encontrado que las explicaciones que recibe son vagas o inexistentes. Aunque en su última visita logró acceder al fármaco, no tiene certeza de que podrá obtenerlo en su próxima cita, lo que lo mantiene en una situación de incertidumbre.

La opción de adquirir el medicamento por su cuenta no es viable para él, ya que el costo mensual asciende a aproximadamente 340 mil pesos, una suma que considera inalcanzable.

En cuanto a la respuesta del Hospital Regional de Temuco, Fernando solo ha recibido un acuso de recibo tras enviar un correo electrónico exponiendo su situación. Al ser consultados sobre el caso, desde el recinto de salud emitieron un comunicado en el que afirmaron que la situación del paciente está “normalizada”, pero no ofrecieron detalles sobre las ocasiones en que el medicamento fue entregado con retraso.